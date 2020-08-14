شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة أول صيدلي يمتلك صيدلية خاصة في رفحاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

قال عبدالعزيز العنزي أول صيدلي يمتلك صيدلية خاصة في رفحاء، إنه تخرج من كلية الصيدلة بجامعة الحدود الشمالية في وقت انخفضت فيه الوظائف الحكومية.

وأضاف العنزي خلال حواره عبر برنامج " في أسبوع ":" اتجهت للقطاع الخاص للعمل في الصيدليات التجارية لمدة سنة وبعدين قدمت على " ريادة " وأعطوني قرض ".

ولفت العنزي إلى أنه أول صيدلي برفحاء يمتلك صيدلية ويعمل فيها ١٢ ساعة، مشيرا إلى أكثر المشاكل التي تواجه الشاب وهي أن الشركات الكبيرة التي تملك صيدليات كبيرة تفتح أكثر من ٢٠ فرع.

وأوضح العنزي أن شركات الأدوية تقدم تسهيلات للشاب المستثمر في قطاع الصيدليات الخاصة.