خريطة الإصابات الجديدة بـ«كورونا» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، فيما تم تسجيل 2566 حالة تعافٍ، و35 حالة وفاة جديدة.

نسب الوفيات بين أفراد المجتمع

وأوضحت وزارة الصحة أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 45%، ونسبة الذكور 55%، ومن جهة أخرى بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتةً إلى أنه تم إجراء (66347) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

إجمالي الإصابات في المملكة

ووفقًا لإحصاء وزارة الصحة اليوم الجمعة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًّا منذ ظهور أول حالة في المملكة 295902 حالة، منها 29605 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1782 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 262959 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3338 حالة وفاة. وبذلك تبلغ نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة 88.86%.

أعلى المدن تسجيلًا لإصابات كورونا

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وفيما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلًا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة (81)، حائل (77)، جدة (69)، الرياض (63)، الهفوف (58)، جازان (57)، المدينة المنورة (44)، الدمام (44)، بريدة (39).

أعلى المدن تسجيلًا لحالات التعافي

أما أعلى المدن تسجيلًا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الهفوف (253)، حفر الباطن (201)، نجران (145)، جدة (143)، الطائف (142)، المبرز (140)، الرياض (124)، مكة المكرمة (83)، خميس مشيط (76)، الدمام (65)، جازان (60)، حائل (59)، ينبع (51).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط: .

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