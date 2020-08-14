وزارة الصحة تجدد التحذير من لمس الوجه أثناء الخروج من المنزل

وجهت وزارة الصحة نصائح للمواطنين من الأجل الحماية من فيروس كورونا؛ حيث طالبت باتباع الإجراءات الوقائية والانتباه للعادات اليومية، التي قد تسبب الإصابة بفيروس كورونا أو الوقاية منه، محذرة من ضرورة عدم لمس الوجه أثناء الخروج من المنزل.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 295902، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 262959، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3338 حالة، فيما تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، و2566 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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ووزارة الصحة: 35 وفاة جديدة بكورونا.. وإجمالي التعافي 262959 حالة