إحباط تهريب 245 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش بجازان

حرس الحدود ضبطوا 12 مهربًا
أحبط رجال حرس الحدود في منطقة جازان، محاولة تهريب 245 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، في قطاع محافظة الدائر.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ رجال حرس الحدود مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم القبض على المتورطين فيها، وعددهم (12) شخصًا: (11) من الجنسية الإثيوبية، ويمني واحد، وإحالتهم مع المواد المخدرة التي ضُبطت بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
وأكد أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.
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