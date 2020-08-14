مصرع وإصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الساحل بجدة

أدى تصادم سيارتين، اليوم الجمعة، على طريق الساحل إلى وفاة وإصابة 7 أشخاص بإصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة.

وكشف المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقّت بلاغًا صباح اليوم الجمعة بوجود حادثة تصادم سيارتين على طريق الساحل مقابل الكورنيش الجنوبي.

وأضاف أبوزيد أنه على الفور توجّهت 5 فرق إسعافية والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ، حيث تم تسجيل 8 إصابات، منها حالة وفاة، وإصابتان حرجتان، وثلاثة ما بين متوسطة وطفيفة، وإصابة تم علاجها بالموقع وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.

Advertisements

اقرأ أيضًا

جريمة تبدأ بمقتل مسن ستيني وتنتهي بانتحار الجاني في صامطة

إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم في جدة

بالفيديو والصور.. مصرع شاب في حادث مأساوي بجازان