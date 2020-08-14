ترحيل المقررات الدراسية لمدارس التعليم العامّ بوادي الدواسر

تواصل إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، ترحيل المقررات الدراسية إلى مدارس التعليم العام بالمحافظة، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 1442هـ.

وكان مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد العُمري، ومساعده للشؤون المدرسية وافي آل مسيب، قد وقفا يوم أمس الخميس، على جزء من عملية الترحيل بالمستودعات المركزية للإدارة، حيث أكدا على أهمية إنجاز المهامّ الخاصة بترحيل المقررات وإيصالها للمدارس قبل بداية الفصل الدراسي الأول.

ودعا العمري مسؤولي المستودعات إلى بذل مزيد من الجهد وسرعة التواصل والتجاوب مع الميدان التربوي قبل بدء العام الدراسي، مُثمّنًا الجهود التي قامت بها الوزارة لإيصال المقررات الدراسية للإدارات التعليمية قبل بدء العام بوقت كاف.

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وعلى جانب آخر، تفقد مُدير التعليم جزءًا من المشاريع التعليمية الجاري تنفيذها بالمحافظة وشملت مجمع الزويراء التعليمي، ومجمع النويعمة للبنات، حيث اطلع على مراحل سير العمل، والإنجاز، موجهًا ببذل مزيد من الجهود لضمان تسليمها في الوقت المحدد لكي يستفاد منها.

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