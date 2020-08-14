إلزام المحال التجارية في محايل عسير بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني

ضمن جهود البلدية للوقاية من كورونا

أنهت بلدية محايل عسير، ممثلة بإدارة الخدمات بقسم الرقابة الصحية أعمال المسح والمتابعة الميدانية للمحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية والمراكز التجارية وصالونات الحلاقة، للتأكد من التزام الجميع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني. ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية لتطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية والاحترازات من فيروس كورونا. وأوضح رئيس البلدية سعيد علي حافظ، أن الفرق الرقابية المختصة باشرت مهام عملها للتأكد من التزام جميع المراكز التجارية وأسواق المواد الغذائية الكبيرة والصغيرة والمطاعم وما في حكمها، ومغاسل الملابس وصالونات الحلاقة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني. Advertisements وأكد أنه تم اتخاذ التعهدات اللازمة من أصحاب المحال التي لم تؤمن وسائل الدفع الإلكتروني لتأمينها في أسرع وقت ممكن. اقرأ أيضًا إلزام 9 أنشطة تجارية جديدة بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني «الضمان الصحي» يحدد 7 إرشادات للوقاية من كورونا في صالونات الحلاقة

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