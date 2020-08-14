بلدية المسفلة تصادر 6750 كجم من اللحوم والخضراوات مجهولة المصدر

في حملة على الباعة المخالفين
نفَّذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، حملة على الباعة الجائلين والمباسط المخالفة لبيع "السيريه" في منطقة "الكدوة" بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة 6750 كجم من اللحوم والخضراوات مجهولة المصدر وغير صالة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى تسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.
وبيَّن المهندس «مكاوي»، دور البلدية في التصدي لظاهرة المباسط المخالفة والباعة الجائلين في الكدوة والحد منها لما لها من أضرار نتيجة بيع اللحوم والخضراوات المكشوفة في بيئة غير مناسبة تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، فضلًا عن تسبب المباسط العشوائية في إرباك حركة السير.
وأكَّد «مكاوي» استمرار الحملات لمنع هذه الظاهرة المخالفة لأنظمة البيع، مشيرًا إلى أنَّ البلدية لا تألوا جهدًا في متابعة ومراقبة المباسط ومنع الباعة الجائلين من البيع بالطرقات والساحات العامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.
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