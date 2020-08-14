اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بـ«تعليم المهد»

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة المهد محمد بن علي القحطاني، اليوم الجمعة، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1442هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المهد عائض الوسمي، أن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات جاءت وفقًا للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة؛ حيث يمكن للمعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حساب المعلم في نظام نور.

وعن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، أكد الوسمي حرص الإدارة على الاستعداد المبكر، بمتابعة مدير تعليم المحافظة وفق الخطط المعدة مسبقًا التي تهدف إلى استقرار الميدان التعليمي؛ وذلك لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد بإذن الله.

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