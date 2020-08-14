للعام الدراسي الجديد
اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة المهد محمد بن علي القحطاني، اليوم الجمعة، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1442هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المهد عائض الوسمي، أن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات جاءت وفقًا للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة؛ حيث يمكن للمعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حساب المعلم في نظام نور.
وعن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، أكد الوسمي حرص الإدارة على الاستعداد المبكر، بمتابعة مدير تعليم المحافظة وفق الخطط المعدة مسبقًا التي تهدف إلى استقرار الميدان التعليمي؛ وذلك لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد بإذن الله.
اقرأ أيضًا:
«التعليم» تواصل ترحيل أكثر من 138 مليون كتاب مدرسي لإدارات المناطق
تعليم حائل يعلن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمنطقة
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بـ«تعليم المهد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.