الدفاع المدني يباشر إخماد حريق في محال للخيام وبيوت الشعر بالرياض

كثافة عالية للأدخنة بموقع الحادث

يباشر «مدني الرياض»، حاليًّا، عمليات السيطرة على حريق شبَّ في محال للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي؛ أنه تمت مباشرة حادث حريق اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية؛ حيث عملت فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة. Advertisements وأوضح الحمادي أن أعمال الإخماد لا تزال مستمرة دون حدوث إصابات حتى الآن، مشيرًا إلى أن طبيعة المواد المحترقة تسببت في كثافة عالية للأدخنة بالموقع. اقرأ أيضًا: بالصور.. استخراج 4 جثث من سيارة سقطت عليها صخور بالعارضة

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