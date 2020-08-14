300 الف مستفيد من خدمات تأكد في جدة

يذكر أن مراكز تأكد خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ، و يظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب ، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا المستجد من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق ( صحتي ) .
كما أن مراكز تأكد توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية ، و مراكز مسارات المركبات.
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