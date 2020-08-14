إحبط رجال حرس الحدود في منطقة جازان محاولة تهريب 245 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر وذلك في قطاع محافظة الدائر ، وذلك في إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة .
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، بأنه تم القبض على المتورطين فيها، وعددهم 12شخصاً، 11 من الجنسية الأثيوبية وشخص واحد يمني الجنسية ، وإحالتهم والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 245 كيلوجراما من الحشيش في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.