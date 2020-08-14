إحباط تهريب 245 كيلوجراما من الحشيش في جازان

إحبط رجال حرس الحدود في منطقة جازان محاولة تهريب 245 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر وذلك في قطاع محافظة الدائر ، وذلك في إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة .

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، بأنه تم القبض على المتورطين فيها، وعددهم 12شخصاً، 11 من الجنسية الأثيوبية وشخص واحد يمني الجنسية ، وإحالتهم والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .