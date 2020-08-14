السعودية اليوم / عمل الرياض ينفذ حملات تفتيشية على العديد من المنشآت التجارية



الرياض 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

تمكن مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال هذا الأسبوع من تنفيذ 22 حملة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على العديد من المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزام اصحابها بقرارات الوزارة ولوائح العمل التنفيذية.

وأسفرت الحملات التي نفذت وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية الصادرة من إدارة التفتيش بالمنطقة وشملت متابعة قرارات التوطين ومنع العمل تحت الشمس ووسائل السلامة المهنية ضد

وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات على التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"،

// انتهى //

18:50ت م

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الرياض 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واستمكن مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال هذا الأسبوع من تنفيذ 22 حملة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على العديد من المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزام اصحابها بقرارات الوزارة ولوائح العمل التنفيذية.وأسفرت الحملات التي نفذت وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية الصادرة من إدارة التفتيش بالمنطقة وشملت متابعة قرارات التوطين ومنع العمل تحت الشمس ووسائل السلامة المهنية ضد كورونا والبروتوكولات الوقائية عن 556 جولة ميدانية، ورصد 43 مخالفة وتوجيه 29 إنذارا، بالإضافة إلى ضبط 19 وافداً من مخالفي نظام العمل والإقامة ( جميعهم يعملون لحسابهم الخاص في بيع وشراء الأثاث المستعمل)، حيث تم تسليمهم لإدارة الوافدين تمهيداً لترحيلهم.وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات على التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"،// انتهى //18:50ت م0096

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