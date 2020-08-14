السعودية اليوم / تعليم الخرج يواصل أعمال ترحيل المقررات الدراسية لمدارس السيح والدلم



السيح 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

تواصل إدارة تعليم الخرج أعمال ترحيل المقررات الدراسية لجميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم ، استعداداً لانطلاق الفصل الأول من العام الدراسي القادم 1442هـ .

وتضمنت خطة الترحيل تشكيل فرق عمل وتحديد المهام و مراحل وآلية التنفيذ لتوزيع المقررات الدراسية من خلال أربعة محاور ، شملت البيانات التفصيلية لجميع مدارس تعليم الخرج من خلال نظام نور ، ومعالجة وتحليل البيانات وتصنيفها حسب المرحلة ونوع الدراسة ، وتوزيع المقررات الدراسية من خلال خطة معدة ومجدولة زمنياً ، ومتابعة وصول المقررات الدراسية لكل طالب وطالبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

// انتهى //

17:29ت م

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