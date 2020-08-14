السعودية اليوم / سمو نائب أمير جازان يعزي الشيخ الغزواني في وفاة شقيقه



جيزان 24 ذوالحجة 1441هـ الموافق 14 أغسطس 2020م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى شيخ قبيلة آل شريج بمحافظة العيدابي الشيخ سعود بن محمد الغزواني وذلك بوفاة شقيقه شاووش بن محمد الغزواني إثر ازمة قلبية.

وسأل سمو نائب أمير منطقة جازان المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، فيما أعرب الشيخ سعود الغزواني وأبناء وأسرة الفقيد ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

//انتهى//

17:28ت م

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