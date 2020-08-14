السعودية اليوم / العراق يسجل 4013 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



بغداد 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4013 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بتسجيل 68 وفاة جديدة, مما رفع إجمالي الوَفَيَات إلى 5709، فيما سجلت 2921 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 120129 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 42452 منهم 627 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

17:27ت م

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بغداد 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4013 إصابة جديدة بفيروس كورونا ,مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 168290 إصابة.وأفادت الوزارة في بيان صحفي بتسجيل 68 وفاة جديدة, مما رفع إجمالي الوَفَيَات إلى 5709، فيما سجلت 2921 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 120129 حالة.وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 42452 منهم 627 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:27ت م0084

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