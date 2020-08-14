شكرا لقرائتكم خبر عن 29 إنذار و43 مخالفة وضبط 19 وافداً في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

تمكن مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال هذا الأسبوع من تنفيذ 22 حملة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على العديد من المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزام اصحابها بقرارات الوزارة ولوائح العمل التنفيذية.

وأسفرت الحملات التي نفذت وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية الصادرة من إدارة التفتيش بالمنطقة وشملت متابعة قرارات التوطين ومنع العمل تحت الشمس ووسائل السلامة المهنية ضد كورونا والبروتوكولات الوقائية عن 556 جولة ميدانية، ورصد 43 مخالفة وتوجيه 29 إنذارا، بالإضافة إلى ضبط 19 وافداً من مخالفي نظام العمل والإقامة ( جميعهم يعملون لحسابهم الخاص في بيع وشراء الأثاث المستعمل)، حيث تم تسليمهم لإدارة الوافدين تمهيداً لترحيلهم.