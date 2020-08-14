شكرا لقرائتكم خبر عن 29 إنذار و43 مخالفة وضبط 19 وافداً في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
وأسفرت الحملات التي نفذت وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية الصادرة من إدارة التفتيش بالمنطقة وشملت متابعة قرارات التوطين ومنع العمل تحت الشمس ووسائل السلامة المهنية ضد كورونا والبروتوكولات الوقائية عن 556 جولة ميدانية، ورصد 43 مخالفة وتوجيه 29 إنذارا، بالإضافة إلى ضبط 19 وافداً من مخالفي نظام العمل والإقامة ( جميعهم يعملون لحسابهم الخاص في بيع وشراء الأثاث المستعمل)، حيث تم تسليمهم لإدارة الوافدين تمهيداً لترحيلهم.
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