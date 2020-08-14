استشارية تغذية : لهذا السبب مرضى السكري ممنوعون من فاكهة الكاكا

2020-08-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

قالت استشارية التغذية الدكتورة إيمان محمد: إن مرضى السكري ممنوعون من تناول فاكهة الكاكا التي تنتشر في الخليج بما فيها السعودية، مبينة أن هذه الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من السكريات وخصوصًا الجلوكوز والفركتوز وهو ما قد يرفع نسبة السكر عند المرضى.

فوائد صحية للكاكا:

ولفتت محمد إلى أن هناك فوائد صحية لفاكهة الكاكا منها منع حدوث النوبات القلبية التي من الممكن حدوثها؛ وذلك لاحتوائها على مادة البيكتين، ومحاربة البكتيريا والطفيليات الموجودة في الجهاز الهضمي، وتخفيف الشعور بالكسل والإجهاد والشد العصبي وسقوط الشعر ومنع الصداع وتنميل الأطراف، كما تقوي وتنشط جدار المعدة وتحمية من الالتهابات والتقرحات، كما ترطب الجسم وتروي من العطش في الجو الحار وخصوصًا عند شربها كعصير طازج.

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تقطف أواخر الخريف:

وأشارت إلى أن الكاكا ثمرة ذات قشرة ولب برتقالي اللون وهي تشبه الطماطم في شكلها، وتعرف أيضًا باسم ‘الخرما’، وهي تنتمي إلى الفصيلة الأبنوسية، وموطنها الأصلي شمال الصين، ولكنها تنتشر اليوم بفضل حركة نقل الفواكه بالطيران في جميع أنحاء العالم، ومع أنه يعرف منها حوالي مائتي نوع، إلا أنه لا يزرع منها إلا أربعة أنواع فقط، وتقطف ثمار الكاكا في أواخر الخريف، حيث يغيب عنها الطعم القابض، عقب وصولها مرحلة النضج، وبذلك لا تحتاج إلى إنضاج، ويفضل قطفها قبل نضوجها ووضعها بجانب ثمار التفاح لإطالة مدة نضوجها.

طعمها حلو جدًّا:

وخلصت إلى القول، أن الكاكا لا تدوم لفترات طويلة، ولذا يفضل استعمالها مباشرة ودون أي تأخير، فمكوناتها الأساسية تشبه الجل بطراوتها، أما طعمها فهو حلو جدًّا، ويتم تناولها عندما تكون ناضجة وإذا كانت غير ناضجة فإنها تترك لمدة يومين أو ثلاثة خارج البراد، لكن يجب تناولها قبل انقضاء أسبوع على قطافها، ولأنها تحتوي على مادة قابضة، فقد يكون من المفيد وضعها في الثلاجة ثم وضعها في الماء قبل تناولها، وتستعمل الكاكا في صناعة الحلويات مثل الجاتو والخبز، كما يحضر منها المربى والصلصة التي تضاف إلى اللحم والدجاج.

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