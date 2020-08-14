- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم أمن الدولة تعلن موعد فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمن الدولة تعلن موعد فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية
يجب ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 70%
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للشؤون الفنية العسكرية برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول للالتحاق بمعهد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات لحملة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات “علوم طبيعية”، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
وقالت رئاسة أمن الدولة: إن من شروط القبول، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، ويكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) وبمعدل (تراكمي عام) لا يقل عن 85%، وأن يكون من خريجي العام الحالي 1441هـ، وألا يزيد عمره على 20 عامًا.
كما يجب ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن 70%، وألا تقل الدرجة الكلية للاختبار التحصيلي عن 60 %، وأن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وألا يكون مسجلا في أي مؤسسة تعليمية أخرى، مع تميزه بحسن الأخلاق والسمعة ولم يسبق بحقه صدور حكم بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ولفتت رئاسة أمن الدولة إلى أن التسجيل سيكون متاحًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الساعة 10 صباحًا، وسيستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 06/ 01/ 1442هـ الساعة 10 صباحًا، وذلك عبر الرابط هنا.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة تعلن موعد فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.