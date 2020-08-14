حريق هائل بالرياض يوقف الحركة المرورية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 14 أغسطس 2020 06:13 مساءً - ‏32 دقيقة مضت أخبار السعودية 196 زيارة

شبّ حريق هائل شرق الرياض اليوم الجمعة ،ما أسفر عن تصاعد دخان كثيف في سماء الرياض، وأدى إلى تعطل الحركة المرورية .

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية عن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت ظهر يوم الجمعة (14 أغسطس 2020م) حادث حريق اندلع في محلات للخيام و بيوت الشعر بحي الجنادرية .

وعملت فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق و منع امتداده إلى المواقع المجاور.

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وأضافت أنه لا تزال عملية الإخماد مستمرة، دون حدوث إصابات حتى الآن ، وتسببت طبيعية المواد المحترقة من كثافة عالية للأدخنة وحجب الرؤية .

