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بلغَ إجمالي أعداد الوفيات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد بالطائف منذُ بداية الجائحة 135 وفاة، بعد رصد خمس حالات جديدة.
وما زالت الحالات النشطة للمُصابين بفيروس كورونا بالطائف، تُسجل انخفاضًا بعد وصولها إلى العدد الإجمالي 519 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس للذين غادروا قسم العزل، 9613 حالة تعافِ، إثر تسجيل 142 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وشهدت الطائف 35 إصابة جديدة تم الإعلان عنها اليوم وفقًا لتحديث قائمة الإصابات اليومية عن طريق وزارة الصحة، ليصل إجمالي الإصابات فيها منذ بدء الجائحة إلى 10267 إصابة .
14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 06:05 PM
35 إصابة و142 متعافيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية
بلغَ إجمالي أعداد الوفيات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد بالطائف منذُ بداية الجائحة 135 وفاة، بعد رصد خمس حالات جديدة.
وما زالت الحالات النشطة للمُصابين بفيروس كورونا بالطائف، تُسجل انخفاضًا بعد وصولها إلى العدد الإجمالي 519 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس للذين غادروا قسم العزل، 9613 حالة تعافِ، إثر تسجيل 142 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وشهدت الطائف 35 إصابة جديدة تم الإعلان عنها اليوم وفقًا لتحديث قائمة الإصابات اليومية عن طريق وزارة الصحة، ليصل إجمالي الإصابات فيها منذ بدء الجائحة إلى 10267 إصابة .
، إجمالي وفيات "كورونا" بالطائف يرتفع إلى 135 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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