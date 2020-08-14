شكرا لقرائتكم خبر عن مزارعو تبوك يستعدون لجني محصول مليون نخلة والان نبدء بالتفاصيل
وتعزيزا لهوية التمور السعودية يطبق ملاك مزارع النخيل بالمنطقة أعلى المعايير في جميع مراحل الزراعة من لحظة غرس فسائل النخيل إلى مرحلة طلوع وجني الرطب، مما يسهم في رفع كمية الإنتاج وبجودة عالية.
وتجرى الاستعدادات في المزارع لجني محصول 1,012,499 نخلة بالمنطقة وهي بذلك تحتل المرتبة الثامنة على مستوى المملكة من حيث عدد أشجار النخيل.
وتنتج المنطقة أصنافًا مختلفة، من أشهرها :الخلاص والسكري الأحمر والأصفر والبرني والمجدول والحلوة والمنيفي وروثانا الشرق والصقعي ودقلة نور والشبيبي والحلوة البيضاء والسباكة والمحترقة, حيث بلغت كمية انتاج المنطقة من التمور في العام 2018 م أكثر من 50 ألف طن, وبكميات بيع وصلت إلى ما يزيد عن 42 ألف طن ، تم جنيها من 875,468 نخلة مثمرة، منها 27,066 نخلة من نوع الخلاص أنتجت 1,357 طنا ، فيما بلغ انتاج 62,940 نخلة من السكري الأصفر 3,511 طنا.
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