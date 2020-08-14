نتنياهو يكلف رئيس هيئة الأمن القومي بتحضير الاستعدادات لمحادثات مع الإمارات على خلفية اتفاقية السلام المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، بتركيز العمل على تحضير الاستعدادات لإجراء محادثات مع الإمارات.



وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "كلف رئيس الوزراء نتنياهو، رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، بتركيز العمل على تحضير الاستعدادات لإجراء محادثات مع الإمارات، وذلك على خلفية التوصل إلى معاهدة سلام بين البلدين، وبتنسيق مع جميع الجهات المعنية".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، الجمعة، إن "وفدا إسرائيليا سيصل إلى الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل من أجل الإعداد لتفاصيل المعاهدة".

ويعتبر بن شبات من المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو مبعوثه الخاص لعدة دول في القضايا الحساسة.

وشكر نتنياهو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحكومتين العمانية والبحرينية على دعم معاهدة السلام التاريخية مع الإمارات، والتي وصفها بأنها، توسع دائرة السلام وتعود بالفائدة على المنطقة بأسرها".

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وقال نتنياهو في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحكومتين العمانية والبحرينية على تأييد معاهدة السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، والتي توسع دائرة السلام، وتعود بالفائدة على المنطقة بأسرها".



ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفت بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.

وأمس الخميس، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.