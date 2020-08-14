رئيس وزراء إسرائيل يشكر الرئيس المصري والحكومتين العمانية والبحرينية على دعم معاهدة السلام مع الإمارات المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الرئيس المصري، والحكومتين العمانية والبحرينية، على "تأييد" معاهدة السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال نتنياهو في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحكومتين العمانية والبحرينية على تأييد معاهدة السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، والتي توسع دائرة السلام، وتعود بالفائدة على المنطقة بأسرها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن المعاهدة في تغريدة كتب فيها "إنه اختراق ضخم"، مشيدا "باتفاق سلام تاريخي بين صديقينا الكبيرين".

وبعد ذلك، أعلن ترامب أن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات سيتم توقيعها في البيت الأبيض خلال ثلاثة أسابيع.

ومصر والأردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل في 1979 و1994.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تغريدة مقتضبة، إنه "يثمن" الاتفاق، معتبرا أنه خطوة "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".

واعتبر الأردن أن مستقبل المعاهدة "سيكون مرتبطا بما ستقوم به إسرائيل" من أجل "تحقيق السلام العادل" عبر "إنهاء الاحتلال".

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وعبّرت البحرين في بيان عن "بالغ التهاني" للإمارات بهذه "الخطوة التاريخية" التي "ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة".

كما أعربت سلطنة عمان، الجمعة، عن تأييدها لمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، وقال الناطق باسم الخارجية العمانية إن "السلطنة تؤيد قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل".

وأعرب عن أمله في أن "يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط"، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفت بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.

وأمس الخميس، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.