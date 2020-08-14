الهند: معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تدعم الاستقرار في غرب آسيا المزيد

رحبت الهند، الجمعة، بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، مشيرة إلى أنها تساهم في استقرار غرب آسيا، واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن حل الدولتين.

وقالت الهند في بيان لها، إن الاتفاقية تساهم في استقرار غرب آسيا، واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى إقامة دولتين.

ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة ،التي وصفت بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.

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وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أعرب عن ترحيبه بالاتفاق، قائلا:" نرحب بأي مبادرة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".



وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاتفاق، معتبرا إياه خطوة تحقق السلام، وقال في تغريدة له:" الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل على إيقاف ضم الأراضي الفلسطينية، خطوة مرحب بها على طريق شرق أوسط أكثر سلامًا".

وأمس الخميس، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.