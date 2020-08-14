الخليج 365الجمعة 2020/8/14 05:43 م بتوقيت أبوظبي
رحبت الهند، الجمعة، بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، مشيرة إلى أنها تساهم في استقرار غرب آسيا، واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن حل الدولتين.
وقالت الهند في بيان لها، إن الاتفاقية تساهم في استقرار غرب آسيا، واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى إقامة دولتين.
ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة ،التي وصفت بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أعرب عن ترحيبه بالاتفاق، قائلا:" نرحب بأي مبادرة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاتفاق، معتبرا إياه خطوة تحقق السلام، وقال في تغريدة له:" الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل على إيقاف ضم الأراضي الفلسطينية، خطوة مرحب بها على طريق شرق أوسط أكثر سلامًا".
وأمس الخميس، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند: معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تدعم الاستقرار في غرب آسيا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.