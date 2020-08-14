4 محاور توضح حياتنا بعد الكوارث الكيميائية من المنظور الصحي

2020-08-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يعقد اتحاد المستشفيات العربية بعد غد الأحد اللقاء التفاعلي الافتراضي، تحت شعار (حياتنا ما بعد الكوارث الكيميائية من منظور صحي)، وذلك من الواحدة إلى الثالثة ظهرًا بتوقيت الرياض عبر برنامج زووم، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين.

وأوضح أمين اتحاد المستشفيات العربية رئيس الجلسة وأستاذ الصحة العامة، البروفيسور توفيق خوجة، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن اللقاء يبحث 4 محاور هي:

⁃ منظمة الصحة العالمية في مواجهة التداعيات للكوارث الكيماوية.

⁃ تدبير تداعيات الكوارث الكيماوية من منظور الصحة العامة.

⁃ تدابير الصحة النفسية ما بعد الكارثة الكيماوية.

⁃ الإخلاء والإسعاف الطبي أثناء الكوارث.

كارثة مرفأ بيروت:

ولفت خوجة إلى أن ما حدث في انفجار مرفأ بيروت يعد أكبر كارثة إنسانية شهدها العالم وأودت بحياة الكثيرين وإصابة الآلاف، ونتجت عن المواد الكيميائية “نترات الأمونيوم” وهي مادة كيميائية لها الصيغة “NH4NO3″، وتكون على شكل بلورات عديمة اللون تتسيل بسهولة لدى تماسها مع الهواء، وقد تسبب الانفجار في حدوث الوفيات وإصابات بالآلاف وتركت في نفوس البشر أسوا الآثار النفسية.

كوارث كيميائية سابقة:

ولفت خوجة إلى أن التقارير الإعلامية تشير إلى كوارث كيميائية خطيرة حدثت في السابق منها:

1- أول حادثة مسجلة في تاريخ هذا المركب، كانت بمصنع “بي آي إس إف” في أوباو، ألمانيا، وأسفرت عن مقتل 561 شخصًا عام 1921.

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كان سبب الكارثة هو خلط نترات الأمونيوم مع ديناميت بطريقة خاطئة، وهو ما تسبب في انفجار نحو 4500 طن من المزيج القاتل.

2- في عام 1947، اهتزت مدينة بريست الفرنسية إثر انفجار سفينة الشحن النرويجية أوشن ليبرتي التي كانت محملة بالمادة.

3- في نفس العام، قتل 486 شخصًا في تكساس الأمريكية، بعدما انفجرت سفينتا شحن محملتان بنيترات الأمونيوم في الميناء، وسقط أكثر من 3000 جريح.

4- في 19 إبريل 1995، فجّر رجل عبوة وزنها طنين من السماد أمام مبنى فيدرالي اتحادي في مدينة أوكلاهوما؛ ما أسفر عن مقتل 168 شخصًا.

5- وفي فرنسا أيضًا، خلال العام 2001، انفجرت كمية كبيرة تبلغ نحو 300 طن من نيترات الأمونيوم داخل مستودع لأحد المصانع في الضواحي الجنوبية لمدينة تولوز.

وسمع دوي الانفجار من على بعد 80 كيلومترًا، وأدى إلى مقتل 30 شخصًا وألحق دمارًا في المدينة الرابعة لفرنسا.

6- انفجرت عربات قطار محملة بنيترات الأمونيوم في مدينة رينغشون بكوريا الشمالية، عام 2004، متسببة في سقوط 154 قتيلًا وإصابة أكثر من 1200 شخص، وتدمير ما يزيد على 8000 منزل في المدينة.

7- في الولايات المتحدة، تم تفجير مخزون نيترات الأمونيوم في مصنع “ويست فيرتلايزر” للأسمدة في بلدة ويست غرب تكساس، عام 2013 بشكل متعمد، وأسفر الحادث عن مقتل 15 شخصًا.

8- في عام 2015 بمدينة تيانجين الساحلية الصينية، انفجرت 800 طن من نيترات الأمونيوم، يقال إنها كانت في مستودع البضائع الخطرة بالميناء، متسببة في مقتل 173 شخصًا وتدمير منطقة بأكملها.

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