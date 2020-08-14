حفر الباطن تسجل 229 حالة تعافٍ

2020-08-14

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

‎سجلت محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، اليوم الجمعة، 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

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‎وبينت الصحة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا أن الحالات الجديدة رصدت في المحافظة ومدينة القيصومة.

‎من جهة أخرى، سجلت حفر الباطن اليوم الجمعة، ثاني أعلى نسبة تعافٍ على مستوى المملكة، حيث بلغ عدد المتعافين 229 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالتي وفاة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المحافظة ومراكزها حتى اليوم 3787 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 3420 حالة، وبلغ عدد الوفيات 31 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 336 حالة.

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