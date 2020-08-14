استشاري لـ”المواطن” : إدارة الاتحاد مُلزمة بهذا الأمر لإنقاذ الفريق

2020-08-14

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

اعتبر استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الغامدي، أن فريق الاتحاد يدخل مباراة اليوم التي تجمعه بفارس الدهناء “الاتفاق” على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وهو أمام خيار الفوز فقط لتجنب الهبوط وهو ما يتطلب من اللاعبين رفع المعنويات النفسية وتجنب المشاعر المحبطة، وخصوصًا بعد تعرضهم لهزيمتين متتاليتين أمام أبها ومنافسه الأهلي، فيما تعتبر الجوانب النفسية عند لاعبي الاتفاق أكثر استقرارًا من الاتحاد، وخصوصًا بعد النتائج الإيجابية خلال المباريات الماضية.

جماهير العميد في حالة قلق:

ورأى الدكتور الغامدي، أن القاعدة العريضة لجماهير الاتحاد ستكون اليوم أكثر قلقًا وتوترًا عن أي وقت مضى إذ يشعرون بإحباط كبير من نتائج الفريق الذي يقبع في ذيل القائمة فمن الصعب التصديق بما يحدث لهذا الفريق الذي له صولاته وجولاته ويعد أهم الفرق المنافسة في الدوري والكأس، ولا يمكن لوم جماهير الاتحاد على قلقهم فهم حريصون على ناديهم الكبير ويتأسفون على ما يشهده من تدهور وتدني في المستوى والصراع من أجل البقاء، ورغم كل ذلك فإن هذه الجماهير حريصة على مؤازرة الاتحاد في الرخاء والشدة.

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ودعا الاستشاري الغامدي، إدارة الاتحاد بدراسة أوجه الخلل التي أدت إلى تدهور مستوى العميد ووصوله إلى هذا الحال الذي يرثى له وذلك من خلال جلسات عصف ذهني ومصارحة، إذ سبق أن شهد الاتحاد هذا الحال من قبل ولكنه سرعان ما استطاع أن يلملم نفسه وظل يصارع إلى أن استمر في البقاء مع الكبار، لذا فإن الإدارة مطالبة الآن أن تدرس كل المشاكل الموجودة لأنه لو أستمر الحال على ما هو عليه فإن وضع الاتحاد سيصبح كارثة.

ويؤكد الدكتور الغامدي على دور لاعبي الاتحاد، فهم مطالبون ببذل كل الجهد من أجل سمعة الاتحاد وجماهيره العريقة، إذ يتحمل اللاعبون أيضًا الجزء الكبير من الوضع الذي يمر به النادي، فغياب الروح واللعب بروح الفريق الواحد كان واضحًا في المباريات السابقة، فحان الوقت الآن على معالجة كل أوجه الخلل، فكل ما يحدث في الاتحاد ضحيته “الجمهور”.

الاتحاد يُصارع للبقاء:

ويصارع العميد من أجل البقاء وسط الكبار في الموسم الرياضي المقبل، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب البطولة برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الاتفاق المركز الثامن بـ35 نقطة.

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