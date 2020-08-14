149 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 150

2020-08-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 13 مدينة، حيث سجلت جازان 57 إصابة، وبيش 29 إصابة، وصامطة 21 إصابة، وأحد المسارحة 15 إصابة، وأبو عريش 7 إصابات، والدائر 5 إصابات، وصبيا 4 إصابات، والطوال 3 إصابات، والريث 3 إصابات، والموسم إصابتين.

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كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من العيدابي، وفيفاء، والحرث، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 150 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالة وفاة في بيش.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 7338 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 5564 حالة، وبلغ عدد الوفيات 78 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1696 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1383 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 295902 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 262959 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3338 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 29605 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1782 حالة.

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