محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 260 متعافيًا وحالة وفاة واحدة سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفاة واحدة و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعافٍ . وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم: نسبة التعافي بلغت 60.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.7%، والوفيات 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.فلسطين فيروس كورونا الجديد 14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 05:31 PM Advertisements تسجيل 260 متعافيًا وحالة وفاة واحدة فلسطين: 531 إصابة جديدة بـ"كورونا" فلسطين: 531 إصابة جديدة بـ"كورونا" سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفاة واحدة و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعافٍ . وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم: نسبة التعافي بلغت 60.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.7%، والوفيات 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين. الكلمات المفتاحية ، فلسطين: 531 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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