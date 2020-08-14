محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشيخ عدنان بن ناصر خواجي شيخ قبيلة الخواجية بمحافظة صبيا، بعقد قران ابنته على الشاب ناصر طه خواجي. وأقيم الحفل بحضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة. 14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 05:03 PM Advertisements "خواجي" يحتفل بزفاف ابنته في صبيا "خواجي" يحتفل بزفاف ابنته في صبيا احتفل الشيخ عدنان بن ناصر خواجي شيخ قبيلة الخواجية بمحافظة صبيا، بعقد قران ابنته على الشاب ناصر طه خواجي. وأقيم الحفل بحضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة. الكلمات المفتاحية ، "خواجي" يحتفل بزفاف ابنته في صبيا ،

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