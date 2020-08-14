شكرا لمتابعة خبر عن منع صاحب العمل من إنذار أو فصل المرأة العاملة أثناء فترة حملها ووضعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):حفظ نظام العمل، حقوق المرأة العاملة خاصة أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، إذ منع صاحب العمل من فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تلك الفترة.
وأوضح النظام، أن ذلك يشمل مدة مرضها الناشئ عن الحمل والوضع،على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لاتتجاوز مدة غيابها مائة وثمانون يومًا في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة.
وفي سياق آخر، منع النظام صاحب العمل من إجبار الموظف على التمتع بالإجازة السنوية إلا إذا تم إشعاره قبلها بمدة لا تقل عن (30) يوماً حتى تكون هناك فرصة للموظف في ترتيب أمورة .
كانت هذه تفاصيل خبر منع صاحب العمل من إنذار أو فصل المرأة العاملة أثناء فترة حملها ووضعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.