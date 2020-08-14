شكرا لمتابعة خبر عن نص قرار وزير التجارة بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المُقيِّمين المعتمدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، نص قرار وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المُقيِّمين المعتمدين.

وجاء نص القرار كالتالي :

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المُقيِّمين المعتمدين وفق الصيغة المرفقة.

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ثانياً: 1. استثناءً من حكم المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام المُقيِّمين المعتمدين، يقصد بالخبرة العملية للمستثنين بموجب المادة (الأربعين) من النظام؛ الخبرة العملية الموثقة التي تثبت استخدام المهارات والمعارف المكتسبة من اجتياز المستوى الثاني من اختبارات شهادة الزمالة بحسب كل فرع من فروع التقييم.

2. استثنـاءً من حـكم المـادة (الخـامسة والخمسين) مـن اللائحـة التنفيـذية لنـظام المُقيِّـمين المعتـمـدين، يحـدد مجلـس إدارة الهيئـة تاريخ سـريان الأحـكام المتـعلقـة بمـدة الخبرة الإضـافيـة لتقيـيـم الآلات والمعـدات المنصـوص عليهـا في المـادة (الثالثة عشـرة) مـن اللائحة.

ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ به من يلزم لإنفاذه.