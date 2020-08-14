تفاصيل دعوة التأهيل لمنافسة فحص مركبات النقل البري لشحنات الترانزيت

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت الهيئة العامة للجمارك، الشركات المختصة في فحص مركبات النقل البري لشحنات الترانزيت للتقديم على دعوة التأهيل للمنافسة المعلنة وفق النموذج والتفاصيل المرفقة في منصة اعتماد. دعت الهيئة العامة للجمارك، الشركات المختصة في فحص مركبات النقل البري لشحنات الترانزيت للتقديم على دعوة التأهيل للمنافسة المعلنة وفق النموذج والتفاصيل المرفقة في منصة اعتماد. وأشارت إلى أن الرقم المرجعي لدعوة التأهيل هو 200840207825، وآخر موعد لتقديم وثائق التأهيل هو 27 أغسطس الجاري، ويمكن الإطلاع على تفاصيل الدعوة عبر الرابط التالي هنــــــــــــا .

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