شكرا لمتابعة خبر عن مكة المكرمة تُسجل أعلى عدد إصابات بكورونا والرياض تتراجع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تصدرت مدينة مكة المكرمة، مدن المملكة في تسجيل إصابات بفيروس كورونا اليوم الخميس، بـ 81 حالة جديدة.

وتراجعت الرياض إلى المركز الرابع، بـ 63 حالة إصابة، فيما جائت حائل ثانيًا بـ 77 إصابة، ثم جدة بـ 69 حالة جديدة.

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وأكدت وزارة الصحة في بيانها، أن العادات اليومية قد تتسبب في إصابتك بفيروس كورونا أو تقيك منه، ناصحة باتباع الإجراءات الوقائية ومعرفة البروتوكولات الصحية لكل مكان، وكذلك الحذر من لمس الوجه أثناء الخروج من المنزل.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل 1383 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 295.902 حالة، من بينها 29.605 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، بينما 1.782 حالات حرجة.