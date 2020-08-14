شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يحول إطارات السيارات التالفة لأعمال إبداعية بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجح مواطن في تحويل إطارات السيارات لأعمال فنية لتزيين البيئة والحفاظ عليها في شكل إبداعي .

وأكد المواطن بندر الحكمي – معلم - انه حرص على تجميع إطارات السيارات من الورش وإعادة تدويرها في شكل أعمال فنية خلال فترة منع التجول بسبب كورونا .

وقال " الحكمي " أن الفكرة بسيطة وواجهته بالفعل بعض الصعوبات لكنه أصر عليها نظراً لفوائدها على البيئة وتحقيق الإستفادة من المخلفات .

وتوجه " الحكمي " بالشكر لأمانة العاصمة المقدسة بعد تكريمه ، مؤكداً انه يشعر بالتقدير والرغبة في تحقيق المزيد من الأفكار وتعليمها لطلابه .