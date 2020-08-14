الوليد بن طلال يدعو إلى عدم تناول اللحوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعا الأمير الوليد بن طلال، إلى تناول الخضروات والفواكه وعدم تناول اللحوم. دعا الأمير الوليد بن طلال، إلى تناول الخضروات والفواكه وعدم تناول اللحوم. وقال الأمير الوليد في تغريدة له بالعربية والإنجليزية: " لحياة أفضل، كُلْ ما يُزرع في الأرض، لا تأكل ما يمشي على الأرض، للرشاقة واللياقة، لحياة نقية ونظيفة " .

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