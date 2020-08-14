شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصور الأمراء حول حديثة الفوطة في خطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تتميز الرياض بقصورها الشامخة منها خمسة قصور تطل على حديقة الفوطة، وترتبط بها تاريخيًا وجغرافيًا.
وقال الباحث محمد الحوطي، إن "القصور بُنيت في عام 1375 ومع الوقت تم إهمالها وطاحت " ، متابعًا أنه رصد محاولات هدم للقصور وصوّر ذلك بالفيديو " .
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه " صدر قرارات بعدم هدم أي معلم تاريخي قديم " .
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