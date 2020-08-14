شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصور الأمراء حول حديثة الفوطة في خطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تتميز الرياض بقصورها الشامخة منها خمسة قصور تطل على حديقة الفوطة، وترتبط بها تاريخيًا وجغرافيًا.

وقال الباحث محمد الحوطي، إن "القصور بُنيت في عام 1375 ومع الوقت تم إهمالها وطاحت " ، متابعًا أنه رصد محاولات هدم للقصور وصوّر ذلك بالفيديو " .

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه " صدر قرارات بعدم هدم أي معلم تاريخي قديم " .