تعطل مركبتين في جدة والعاصمة المقدسة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تعرضت مركبتين للتعطل فجأة اليوم الجمعة في محافظة جدة والعاصمة المقدسة . تعرضت مركبتين للتعطل فجأة اليوم الجمعة في محافظة جدة والعاصمة المقدسة . وأكد مركز العمليات الأمنية "911" أن المركبة الأولى تعطلت في حي الفيحاء بجدة بسبب نفاد الوقود ، أما المركبة الثانية تعطلت على طريق المغمس بالعاصمة المقدسة بسبب خلل فني . وأضاف أن الجهات المختصة باشرت الحالتين وتم تقديم المساعدة اللازمة .

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