شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر للملك فيصل والرئيس السادات على خط بارليف بسيناء عام 1974 م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو نادر عن جوانب من اللقاء التاريخي بين الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود والرئيس المصري محمد أنور السادات على خط بارليف في سيناء عقب انتصار اكتوبر .

وأظهر الفيديو الملك فيصل والرئيس السادات – يرحمهما الله – يعبران خط بارليف من نفس مواقع عبور الجيش المصري في موكب إعلامي وجماهيري .

كما أظهر الهتافات والتكبيرات ، وكان ذلك عام 1974 م بعد الحرب المصرية الإسرائيلية عام 1973 م .

ومن المعروف ان الملك فيصل يرحمه الله كان له مواقف بطولية في انتصار اكتوبر ابرزها اعلان وقف بيع البترول للغرب لإجبار اسرائيل على الإنسحاب ، فضلاً عن التبرعات للجيش المصري وغيرها من اوجه الدعم إيماناً بالموقف العربي الثابت مع الأشقاء ضد العدوان الإسرائيلي .