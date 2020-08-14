وزارة الصحة: 35 وفاة جديدة بكورونا.. وإجمالي التعافي 262959 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 295902، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 262959، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3338 حالة، فيما تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، و2566 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووجهت وزارة الصحة نصيحة لمن فقد حاسة الشم بسبب كورونا ولم تعد خلال أسبوعين من التعافي، موضحة ضرورة ممارسة تدريب محدد لتحفيز العصب المسؤول، وفق تأكيدات حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، ردًا على سؤال بهذا الخصوص.

وقالت وزارة الصحة: «ينصح لمن لم تتعاف حاسة الشم لديهم بعد مرور أسبوعين، أن يقوموا بتدريب أنفسهم على شم الروائح المختلفة لعمل تحفيز متكرر للعصب المسؤول عن الشم؛ حيث يساعد هذا التدريب على التعافي، كما ورد في عدد من الدراسات».

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وأشارت وزارة الصحة إلى أن فقدان حاستي الشم والتذوق ربما يحصل مع الإصابة بالعديد من الفيروسات التي تؤثر على الجهاز التنفسي، كالتي تسبب نزلات البرد، وقد سجل هذا العرض من العلامات الثانوية لمرضى(covid19) ؛ ولكن ليست من العلامات الأساسية والرئيسة للاشتباه بالمرض بحسب الأدلة الإرشادية المعتمدة.

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