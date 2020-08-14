جمعية حماية المستهلك: 7 نصائح لاستخدام آمن للبطاقات البنكية

تشمل رفض وتحذير ومبادرة بـ«الإبلاغ الفوري»
حددت جمعية حماية المستهلك، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 7 نصائح من أجل استخدام البطاقات والخدمات البنكية بشكل آمن.
وأوضحت جمعية حماية المستهلك في إنفوجراف أن من أجل استخدام آمن للبطاقات البنكية يجب اتباع بعض النصائح منها:
1-الحفاظ على جميع بطاقات الشخص البنكية في مكان آمن.
2-أرفض أي مساعدة من أي شخص يكون موجودا بجانب جهاز الصراف الآلي.
3-كن حذرا عند استخدام أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الأماكن البعيدة.
4-قم بإبلاغ البنك فور تلقيك رسالة تنبيه عن أي عملية دفع من بطاقتك تبدو لك غير طبيعية.
5-قم بالاتصال فورًا بخدمة الهاتف المصرفي للبنك في حال فقدان أو سرقة البطاقة.
6-تأكد من عملية الدفع بالبطاقة في حضورك.
7-قم بإتلاف بطاقتك القديمة عند انتهاء صلاحيتها.
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