بالفيديو.. «المالكي» يوضح طريقة إجراء تجارب لقاح كورونا واختيار المتطوعين

كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالمجيد المالكي، الآلية التي تتم بها تجربة لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالمملكة وطريقة اختيار المتطوعين، وقال المالكي في تصريحات لقناة «الإخبارية»: «اختيار المتطوعين لتجربة اللقاح يخضع لحيثيات الدراسة؛ حيث يؤخذ في الاعتبار الأمراض التي يعانون منها، والمتطوعون يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى تأخذ اللقاح الحقيقي، والثانية تأخذ لقاحًا وهميًا».

وأوضح أن المجموعتين والفريق المعالج لا يعرفون من أخذ اللقاح الحقيقي ومن أخذ الوهمي، وذلك حتى لا يكون هناك تحيز في نشر النتائج من الجانبين، وبعد ذلك تتم متابعة النتائج وفعالية اللقاح والأجسام المضادة، وأشار إلى أن وزارة الصحة بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية بمشاركة 5 آلاف متطوع في كل مناطق المملكة، بعدما أثبتت المرحلتان الأولى والثانية أمانًا وفعالية، وقريبًا ستعلن الوزارة النتائج.

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وسجلت وزارة الصحة أمس، 1482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي 3124 حالة فيما تم رصد 34 حالة وفاة.

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