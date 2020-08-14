هكذا تستعيد المبالغ الزائدة من بنك التنمية الاجتماعية.. إلكترونيًّا

تبدأ بتقديم طلبٍ من العميل
أوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني، كيفية استعادة المبالغ الزائدة من البنك عن طريق خدمة استعادة المبالغ الزائدة.
وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن هذه الخدمة تُمكِّن العميل من التقدم بطلب استعادة المبالغ الزائدة الخاصة بسداد مبلغ القرض الذي تقدم له.
ويعيد بنك التنمية الاجتماعية المبالغ لعملائه عن طريق إدخال بياناتهم بالرابط الخاص بالمبالغ الزائدة في موقع البنك الرسمي دون الحاجة إلى أن يراجعوا للبنك، وفقًا لما ورد على موقعه الإلكتروني.
ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية فإن استعادة المبالغ الزائدة تتطلب تسجيل الهوية الوطنية والبيانات الشخصية، موضحًا أنه يمكن تنفيذ الخدمة من خلال:
1– تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية.
2– عبر تطبيق الجوال.
3– زيارة أقرب فرع.
4– الاتصال على قنوات التواصل.
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