خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) برقية تهنئة لرئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، بالمناسبة نفسها؛ حيث عبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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