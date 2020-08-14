الضمان الصحي: وثيقة تأمين «زائر» للحالات الطارئة.. بحد 100 ألف ريال

مع تأمين الزيارة الإجرائي المفعل
جدد مجلس الضمان الصحي تأكيد أن التأمين الطبي على الزائر بشمل الحالات الحرجة فقط، وبحد أقصى 100 ألف ريال.
وذكر المجلس عبر تويتر، ردًّا على سؤال بهذا الخصوص، أن «الزائر تطبق عليه شروط وأحكام وثيقة (زائر). وتغطي وثيقة (زائر) الحالات الطارئة فقط، بحد أقصى ١٠٠ ألف ريال خلال مدة الوثيقة».
ووجه أحد المقيمين سؤالًا مفاده: «هل يمكن تفعيل تأمين طبي (class c) للمتابعة، على الزيارة العائلية؛ علمًا بأن تأمين الزيارة الإجرائي مفعل؟».
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