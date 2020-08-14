السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي يوقف 35 مهاجرًا غير شرعي



تونس 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

أوقف خفر السواحل التونسي اليوم 35 مهاجرًا غير شرعي في منطقتي حلق الوادي التابعة للعاصمة تونس، ومدينة جبنيانة التابعة لمحافظة صفاقس جنوب تونس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن المهاجرين كانوا يعتزمون الإبحار نحو السواحل الأوروبية، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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16:38ت م

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