السعودية اليوم/ تعليم وادي الدواسر يُرحل المقررات الدراسية للمدارس



وادي الدواسر 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

تواصل إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، ترحيل المقررات الدراسية إلى مدارس التعليم العام بالمحافظة، استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد 1442هـ .

وكان مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد العُمري ، ومساعدة للشؤون المدرسية وافي آل مسيب ، قد وقفا يوم أمس على جزء من عملية الترحيل بالمستودعات المركزية للإدارة ، حيث

أكدا على أهمية إنجاز المهام الخاصة بترحيل المقررات وإيصالها للمدارس قبل بداية الفصل الدراسي الأول، ، ودعا مسؤولي المستودعات إلى بذل مزيد من الجهد وسرعة التواصل والتجاوب مع الميدان التربوي قبل بدء العام الدراسي ، مُثمناً الجهود التي قامت بها الوزارة لإيصال المقررات الدراسية للإدارات التعليمية قبل بدء العام بوقت كاف .

وفي جانب آخر تفقد مُدير التعليم جزءا من المشاريع التعليمية الجاري تنفيذها بالمحافظة وشملت مجمع الزويراء التعليمي، ومجمع النويعمة للبنات ، حيث اطلع على مراحل سير العمل

والإنجاز موجهًا ببذل المزيد من الجهود لضمان تسليمها في الوقت المحدد لكي يستفاد منها.

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16:05ت م

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