السعودية اليوم/ بلدية محايل عسير تُلزم المحال التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني



محايل 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

أنهت بلدية محايل عسير ممثلة بإدارة الخدمات بقسم الرقابة الصحية أعمال المسح والمتابعة الميدانية للمحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية والمراكز التجارية وصالونات الحلاقة ، للتأكد من التزام الجميع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية لتطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية والاحترازات من فيروس

وأوضح رئيس البلدية سعيد علي حافظ أن الفرق الرقابية المختصة باشرت مهام عملها للتأكد من التزام جميع المراكز التجارية وأسواق المواد الغذائية الكبيرة والصغيرة والمطاعم وما في حكمها ، ومغاسل الملابس وصالونات الحلاقة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ، مفيداً باتخاذ التعهدات اللازمة من أصحاب المحال التي لم تؤمن وسائل الدفع الإلكتروني لتأمينها في أسرع وقت ممكن.

// انتهى //

16:03ت م

0075



محايل 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأنهت بلدية محايل عسير ممثلة بإدارة الخدمات بقسم الرقابة الصحية أعمال المسح والمتابعة الميدانية للمحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية والمراكز التجارية وصالونات الحلاقة ، للتأكد من التزام الجميع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية لتطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية والاحترازات من فيروس كورونا وأوضح رئيس البلدية سعيد علي حافظ أن الفرق الرقابية المختصة باشرت مهام عملها للتأكد من التزام جميع المراكز التجارية وأسواق المواد الغذائية الكبيرة والصغيرة والمطاعم وما في حكمها ، ومغاسل الملابس وصالونات الحلاقة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ، مفيداً باتخاذ التعهدات اللازمة من أصحاب المحال التي لم تؤمن وسائل الدفع الإلكتروني لتأمينها في أسرع وقت ممكن.// انتهى //16:03ت م0075

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