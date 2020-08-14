السعودية اليوم / اختتام البرنامج التدريبي للمشاركين في أعمال لجان خرص التمور في الخرج



السيح 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

اختتمت بمدينة السيح أمس ، فعاليات البرنامج التدريبي للمشاركين في أعمال لجان خرص التمور وتحديد زكاتها ، التي نظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج.

وأوضح نائب مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج المهندس فهد بن عبدالله الرفاعي ، أن البرنامج يأتي استعدادا لانطلاق أعمال لجان زكاة التمور في مدن ومراكز وقرى المحافظة ، وذلك بدءًا من يوم الأحد القادم.

وأبان أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المشاركين في أعمال اللجان على تقدير وتحديد زكاة تمور المزارعين المكلفين بالزكاة وفق الضوابط الشرعية ، وتناول مهام اللجان المنظمة لخرص التمور وهي اللجان المركزية ولجان الإشراف ولجان المتابعة ولجان الخرص.

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16:03ت م

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